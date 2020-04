Ne umplem de drumuri expres! Noi scenarii pentru infrastructura rutieră: DX Găești-Ploiești Violeta Stoica Incepe o noua sesiune de studii de fezabilitate fara nicio finalizare, recent fiind lansata o licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul Drum Expres Gaești – Ploiești, un drum național cu indicativul mai nou utilizat DX. Valoarea extrem de mare a documentației, care ajunge la aproape 24 de milioane de lei fara TVA, ridica o intrebare legitima: cat, oare, va costa construirea acestui drum expres pe care il vor realiza cei din Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere? In condițiile in care prahovenii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

