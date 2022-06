Cursele de pasageri si de marfuri dinspre Tulcea catre Delta Dunarii au fost oprite incepand de duminica. “Incepand cu data de 26 iunie, Navrom Delta SA Tulcea se va afla in imposibilitatea operari navelor de transport pasageri si marfuri de stricta necesitate, intre municipiul Tulcea si localitatile situate in Delta Dunarii, din cauza lipsei resurselor financiare. Situatia a fost generata independent de vointa noastra, pana la momentul actual Navrom Delta SA Tulcea indeplinindu-si in totalitate obligatiile din contractul ce prevede asigurarea mobilitatii persoanelor izolate din Delta Dunarii.…