Stiri pe aceeasi tema

Marina americana dezvolta sisteme de energie dirijata ca o potențiala aparare impotriva rachetelor hipersonice, a declarat amiralul principal al Marinei americane, calificand progresele facute de Rusia și China in tehnologia armelor hipersonice drept „o preocupare semnificativa".

Rusia a urcat pe locul trei intr-o lista de tari din afara Chinei continentale care folosesc yuanul pentru plati globale, subliniind modul in care este afectata de sanctiunile occidentale, transmite Reuters.

Prim-adjunctul Administrației Prezidențiale a Rusiei, Serghei Kiriyenko, a declarat marți ca Ucraina a permit NATO sa le foloseasca teritoriul și cetațenii pentru a se confrunta cu Rusia, potrivit Interfax.

Portarul echipei nationale de hochei pe gheata a Rusiei, Ivan Fedotov, a fost arestat si trimis in Arctica pentru a efectua serviciul militar, de la care voia sa se sustraga in plin conflict din Ucraina, au anuntat luni mai multe canale media, citate de AFP.

Ministrul german de externe a avertizat vineri ca daca nu accelereaza admiterea statelor din Balcanii de Vest in UE, atunci alte mari puteri precum China și Rusia vor avea ușa deschisa pentru a controla centrul geografic al Uniunii Europene, relateaza DPA,

Cel puțin opt nave de razboi din Rusia și China au fost observate in marile din apropierea Japoniei in aceasta saptamana. Este un alt semn al presiunii aparente pe care cei doi parteneri o exercita asupra Japoniei, pe masura ce relațiile se deterioreaza din cauza crizelor din Ucraina și Taiwan.

Importurile de țiței ale Chinei din Rusia au urcat cu 55% fața de anul precedent, ajungand la un nivel record in luna mai, inlocuind Arabia Saudita ca principal furnizor, in timp ce rafinariile au profitat de livrarile la preț redus, pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei, scrie Reuters.

Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters,