NATO - nou concept strategic adoptat de liderii statelor membre. Rusia, cea mai semnificativa si directa amenintare''

Rusia reprezinta pentru NATO "cea mai semnificativa si directa amenintare 39; 39;, in timp ce "politicile coercitive 39; 39; ale Chinei reprezinta provocari pentru "interesele de securitate si valorile 39; 39; Aliantei, noteaza NATO in noul sau concept strategic adoptat miercuri de liderii statelor membre ale acestei aliante, la summitul lor care are loc la Madrid.Conform acestui nou concept strategic, valabil pentru urmatorii zece ani, NATO nu mai vede Rusia ca pe un partener str ...