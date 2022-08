Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Mateuț, prezentatoarea Antena Stars, a decis sa-și invinga frica de inalțime și sa arate tuturor ceea ce poate, astfel ca tanara a acceptat provocarea Splash! Vedete la apa, astfel ca a realizat o saritura spectaculoasa. Ea a urcat pana la platforma de 10 metri lasandu-i pe jurați cu gura cascata.

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce au spus acel „Da!“ hotarat din viața lor. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii,…

- Noi descoperiri au loc la „Splash! Vedete la apa” nu doar in randul concurentilor, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a fost cea care a impresionat-o…

- Nick de la N&D are toate motivele sa fie un barbat cu adevarat fericit. Concurentul de la Spalash! Vedete la apa se bucura de o familie frumoasa alaturi de partenera sa cu care e impreuna de 28 de ani și cu care are o fetița de 15 ani. Andreea e foarte pasionata de tot ceea ce inseamna rețele de socializare…

- A inceput numaratoarea inversa pentru emisiunea „Splash! Vedete la apa“! Din 11 august, joi si vineri, de la 20:30 si sambata si duminica, de la 20:00, la Antena 1, zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul diferite, isi vor demonstra abilitatile in privinta sariturilor in apa, dar,…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Catalin Cazacu a dezvaluit daca a cerut-o sau nu in casatorie pe Ramona Olaru la Splash! Vedete la Apa. Ce a martusit sportivul despre marele pas, dar și cum a reacționat in momentul in care a fost intrebat.

- Romica Țociu și Nea Marin au atras atenția cu cea mai recenta ipostaza in care au fost surprinși. Catalin Cazacu a distribuit pe rețelele de socializare o poza cu cei doi la bustul gol. De-o parte e Romica Țociu, iar de partea cealalta e Nea Marin. In poza apare in centru și Catalin Cazacu, el fiind…

- Victor Slav este concurent la „Splash! Vedete la apa” 2022, show-ul de la Antena 1. Fostul soț al Biancai Dragușanu a acceptat provocarea și e pregatit sa demonstreze ceea ce poate. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, Victor Slav revine pe micul ecran. De data aceasta, fostul prezentator TV…