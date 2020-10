Stiri pe aceeasi tema

- NASA a reusit pentru prima data sa ia mostre de pe un asteroid din spatiu. Nava OSIRIS-REx a aterizat pe asteroidul Bennu. Nava se va intoarce in 2023 pe Pamant cu 60 de grame de material de pe asteroidul Bennu.

- Sonda spațiala americana Osiris-Rex a reușit sa colecteze mostre de pe suprafața unui asteroid aflat la peste 300 de milioane de kilometri de Pamant. Semnalele radio confirma ca sonda a intrat in contact cu asteroidul cu o lațime de 500 de metri, cunoscut sub numele de Bennu.

- Dupa ce a petrecut aproximativ doi ani in preajma asteroidului Bennu aflat in apropierea Pamantului, misiunea OSIRIS-REx a folosit un brat robotic pentru a aduna bucati de pe suprafata lui care vor fi trimise pe Terra pentru a fi studiate. Este prima data cand Agentia spatiala americana a adunat mostre…

- NASA a reusit sa colecteze, cu ajutorul misiunii de studiu OSIRIS-REx, probe de pe suprafata unui asteroid, in timpul unei manevre atent orchestrate, scrie NBC.Dupa ce a petrecut aproximativ doi ani in preajma asteroidului Bennu aflat in apropierea Pamantului, misiunea OSIRIS-REx a folosit…

- Nava OSIRIS-REx a NASA va cobori pe asteroidul Bennu pe 20 octombrie pentru a lua probe. Eșantionul va avea cel puțin 60 de grame și va fi adus pe Pamant pentru a fi analizat de cercetatori, potrivit Mediafax.Bennu este un asteroid singuratic despre care unii cercetatori cred ca a aparut in…

- Crew Dragon, capsula SpaceX cu doi astronauti americani la bord, s-a desprins sambata de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru a reveni pe Pamant, a anuntat NASA, scrie AFP.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul…

- Cei doi astronauți americani care au ajuns pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) la bordul capsulei SpaceX Dragon in mai au inceput calatoria de intoarcere pe Pamant in noaptea de sambata spre duminica. Decuplarea capsulei Dragon a avut loc cu succes duminica la ora 02:37. Urmeaza o calatorie pe orbita…