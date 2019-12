Stiri pe aceeasi tema

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- Accident grav in Maramures. Trei autoturisme implicate. O persoana ranita in urma impactului Accident rutier grav in Lapusel. Trei autovehicule implicate, o victima, o gravida ce prezinta contuzii usoare, va fi trasportata la UPU SJUrg BM. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Reteag. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme și o persoana fiind ranita in urma impactului. La fața locului…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost sesizat cu privire la producerea unui accident in zona localitatii Nicolae Balcescu. Din primele informatii, este vorba despre un accident produs intre un tir si un autoturism pe DN2A. In urma impactului, o persoana este…

- O persoana a fost prinsa sub un utilaj, joi, in jurul orei 13:00, in localitatea Tauț. Potrivit ISU Alba, persoana a fost prinsa sub un utilaj, la un gater din localitatea Tauț. Pentru salvarea acesteia intervine Detașamentul Alba Iulia cu un echipaj de descarcerare, o ambulanța SMURD, o autospeciala…

- Un accident rutier a avut loc , marți dimineața, pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca.Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta.In urma impactului, o persoana a fost ranita.Vom reveni cu amanunte...Foto: Facebook - Info Trafic jud Cluj

- Efectuarea unei manevre de evitare a unui caine, care se plimba pe partea carosabila a drumului, a fost cauza unui eveniment rutier produs in localitatea Dindeștiul Mic. Ieri, 3 octombrie a.c., in jurul orei 23.00, politiștii rutieri careieni au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier produs…