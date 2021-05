Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o in deplasare pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, in cel mai tare meci al rundei #8 din play-off-ul Ligii 1. Mihai Stoica, managerul lui FCSB, a trimis din nou sageți catre arbitraj. „Un alt meci in care CFR n-are emoții pentru ca domnul asistent Artene Ovidiu Mihai (azi) nu lasa…

- Gigi Becali nu mai are rabdare cu portarul Andrei Vlad (22 de ani), dupa gafele din meciurile cu CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. Andrei Vlad a comis doua erori flagrante, in etape consecutive. In eșecul 0-2 cu CS Universitatea Craiova a scapat un șut moale expediat de Nistor, de la mare distanța,…

- Universitatea Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marinos Ouzounidis a admis ca evoluția alb-albaștrilor a fost dezamagitoare. „Am obținut ceea ce meritam. Nu am jucat bine și nu am jucat ce știm, ce am pregatit. Am facut multe greșeli și am meritat sa…

- Universitatea Craiova a invins-o pe campioana CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), sambata seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a reusit prima sa victorie in play-off si ramane in cursa pentru titlu, in ciuda diferentei fata…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a prefatat astazi intalnirea cu FC Botosani. Confruntarea din etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1 este programata miercuri, de la ora 19.00, in Moldova. „FC Botosani este o echipa buna. Imi place stilul sau, imi place cum construieste.…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, si-a criticat jucatorii dupa remiza, scor 0-0, inregistrata cu CFR Cluj, potrivit news.ro. "Eu am vazut un meci rau facut de ambele echipe. Poate am avut sanse de a marca, dar astept mai mult de la echipa mea. In special in repriza a…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei cu Gaz Metan Medias. Confruntarea este programata vineri, de la ora 20.30, in Ardeal, si deschide etapa a 27-a din Liga 1. „Nu ne place atat de mult scorul de 1-0” Strategul…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), antrenorul lui CS Universitatea Craiova, s-a plans astazi ca e pus sa joace sambata in Liga 1, contra Botoșaniului, inaintea celor de la CFR Cluj și FCSB. Cele doua formații din fruntea clasamentului nici n-au fost implicate la mijlocul saptamanii in Cupa, ca oltenii.…