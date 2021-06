O declarație formala de razboi a fost facuta împotriva juntei militare din Myanmar de catre o miliție armata, relateaza Insider.



În aceeași zi în care focuri de arma au erupt între rebeli și forțele de securitate în Mandalay, al doilea cel mai mare oraș al țarii, un grup de luptatori ai rezistenței numit Forța Populara de Aparare a remis un comunicat public.



&"Am declarat razboi. Ziua pe care am așteptat-o este în sfârșit aici&", a afirmat Bo Tun Tauk Naing, un purtator de cuvânt al miliției, conform publicației locale Myanmar Now.



Potrivit…