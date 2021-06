Muzeul Parfumului la Noaptea Muzeelor

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata are loc Noaptea Muzeelor, un eveniment cu sute de momente unice, derulate in aproximativ 190 spații culturale din 73 localitați din toata Romania. Pe 12 iunie, marile orașe au pregatit zeci de de intervenții muzeale și artistice cu care publicul poate interacționa, de la expoziții și tururi…

- Atat iubitorii de arta și umanism, cat și comunitatea celor atrași de lumea tehnica și exacta a științelor, vor avea parte de o vizita memorabila in timpul evenimentului mult așteptat, Noaptea Muzeelor. Muzeul de Arta Brașov va fi deschis sambata, 12 iunie, intre orele 18.00 – 24.00, pentru a oferi…

- 11 total views Inițiata de Ministerul Culturii și Comunicarii din Franța și patronata in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfașurat la nivel internațional și aflat anul acesta la a 17-a ediție.…

- Organizatorii propun publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, dar si unele activitati in mediul online, potrivit g4media.ro. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis, vineri, Agerpres, activitatile din Noaptea…

- Ploile vor avea si caracter de aversa, local se vor semnala descarcari electrice si vor fi conditii de grindina. In zona de munte, in special la altitudini mai mari de 1500 m, se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-vestul tarii si izolat si…

- Nelu Ploieșteanu a murit joi seara, 2 aprilie, la varsta de 70 de ani, dupa ce se infectase cu noul coronavirus. De cateva saptamani, acesta era internat la Spitalul Floreasca, iar starea lui se agrava de la o zi la alta. Puțini sunt insa cei care știu ca, dupa moartea fiului sau, artistul și soția…

- Ziua de astazi a fost decretata drept Zi a Supraviețuirii de catre artiștii independenți din toate domeniile la un an de cand au inceput sa apara primele restricții in contextul pandemiei de Covid 19 și care au afectat grav sectorul privat inclusiv in zona culturala. In București, in fața Ministerului…

- In București rata de infectare la mia de locuitori a ajuns la 3.88, in timp ce in județul Ilfov aceasta a ajuns la 4.53 la mia de locuitori. Citește și: Ludovic Orban, despre chelnerița de la Apele Romane: PNL are oameni de calitate, peste nivelul mediu al celorlalte partide Pe primul…