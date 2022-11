Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Țaranului Roman lanseaza o invitație iubitorilor de istorie sa participe joi, 24 noiembrie, ora 17.00,la deschiderea expoziției „Alexandru Tzigara-Samurcaș – Intemeietorul Muzeului Național”, care va avea loc in cladirea-monument istoric, in spațiile expoziției permanente, la etajul…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”. Expoziția este prima de acest…

- Valorile culturale si identitatea Moldovei se afirma in cadrul Expozitiei ,,Republica Moldova Prezinta", eveniment care va aduce impreuna peste 70 de antreprenori de peste Prut, care isi vor expune produsele si serviciile in Atrium-ul Palas Iasi. In perioada 11-13 noiembrie 2022, Palas Mall va fi gazda…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat miercuri, 9 noiembrie, la vernisajul expozitiei "Misiunile Militare Franceze in Romania" de la Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti.Expozitia prezinta istoria de peste 160 de ani a relatiilor diplomatice, militare si sanitare dintre…

- Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, in parteneriat cu Muzeul Național al Țaranului Roman, propune publicului larg, comunitații industriilor culturale și creative, mediului politic și administrativ o expoziție inedita despre valoarea patrimoniului cultural și al colecțiilor muzeale pentru societate.…

- Expozitia "Dacia. Ultima frontiera a romanitatii", care are la baza conceptul expozitional materializat in proiectul "Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane", realizat in anul 2021 la prestigiosul Muzeu National de Arheologie din Madrid, se va deschide joi, la Muzeul National…

- Ion Mandrescu, 2004: „Sculptura este forma mea de existența, este dialogul meu cu universul, conexiunea cu ideile care framanta aceasta lume”. Vineri, 21 octombrie 2022, ora 17, la Muzeul Național al Țaranului Roman București, Sala Irina Nicolau, va avea loc vernisajul expoziției Ion Mandrescu, Omul,…

Expozitia "Casa Regala si problema emanciparii evreilor din Romania (1866-1923)" se va deschide joi, incepand cu ora 15,00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei.