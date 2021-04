Muzeul Costumului Popular Gorjenesc, redeschis în pandemie Muzeul Costumului Popular Gorjenesc de la Tismana, județul Gorj, a fost redeschis publicului. Prin urmare, cei interesați pot veni in orașul Tismana și pot trece și pragul muzeului amintit. Instituția de cultura deține peste 40 de costume populare, dar care pastreaza in ele mii și mii de povești traite de catre strabunii noștri pe parcursul ultimelor doua secole caci, fiecarui element ce constituie portul popular i s-au pus in lucratura trairile sufletești, și nu numai, de la acea vreme. 1 de 3 Cei care ajung la Tismana sunt invitați de autoritațile locale sa viziteze și muzeul din localitate.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

