Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Hunedoara au montat pe cursul raului Mures, in zona localitatii Bejan, trei baraje de retinere a unei eventuale unde de poluare provenita de la Termocentrala Iernut, judetul Mures. Datele actualizate luni dimineata arata insa ca pata de ulei nu este evidenta si ca ar fi putut…

- Directorul Administratiei Bazinale de Apa Mures, Cristian Bratanovici, a declarat pentru AGERPRES ca in cursul zile de vineri, in urma fisurarii bazinului unui transformator de la Termocentrala Iernut, apartinand SNGN Romgaz, in raul Mures a ajuns aproximativ o tona de ulei, insa societatea nu a anuntat…

- Raul Mureș a fost poluat accidental, ieri, cu ulei in urma unei fisuri la un transformator de la o termocentrala a Romgaz de la Iernut. Nu exista mortalitate piscicola și se incearca reducerea poluarii prin montarea de baraje absorbante. Directorul Administrației de Apa Bazinala Mureș, Cristian Bratanovici,…

- Raul Mures a fost poluat accidental, vineri, cu ulei in urma unei fisuri la un transformator de la o termocentrala a Romgaz de la Iernut. Nu exista mortalitate piscicola si se incearca reducerea poluarii prin montarea de baraje absorbante, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a deschis dosar penal privind lucrarile de modernizare de la sediul din localitate al Partidului Social Democrat. Anterior, primarul Iasului, Mihai Chirica, a dat publicitatii un comunicat de presa in care afirma ca respectivele lucrari nu ar respecta legea. Sediul…

- Ieri, 31 ianuarie 2018, politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat din Fenes ca banuit de comiterea unor fapte de distrugere si furt in legatura cu care, politia a fost sesizata in 15 ianuarie a.c. Se pare ca, in noaptea de 07/08 ianuarie a.c., barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi patruns,…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestației din data de 20 ianuarie 2018, ce s-a desfașurat in Piața Universitații din București, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj a deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente pe numele unui politist de la Politia Oraseneasca Simleu Silvaniei, acuzat ca a batut un coleg de serviciu dupa o petrecere la care ar fi participat impreuna, transmite corespondentul MEDIAFAX.