- Fostul sef al Sectiei Clinice de Hematologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Mures, profesor doctor Benedek Istvan, cel care a efectuat primul transplant de maduva la un bolnav adult in tara, in anul 2001, si a realizat numeroase premiere nationale in domeniul medical, a murit, marti,…

- Dr. Benedek Istvan era internat la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures si urma sa implineasca varsta de 72 de ani in luna octombrie Sub conducerea sa, la Sectia Clinica de Hematologie a fost infiintat, in anul 2001, Compartimentul de Transplant Medular ocazie…

- Acesta a fost inca din anul 1980 Șef al Clinicii de Hematologie și Transplant din Targu – Mureș, figura marcanta a orașului, profesor universitar, medic primar, fost consilier local, au confirmat surse din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența. La inceputul lunii august 11 cadre medicale de la…

- DISTINCTII… Trei vasluieni urmeaza sa primeasca titlul de Cetatean de Onoare, potrivit unor proiecte de hotarare ce urmeaza sa fie supuse votului maine, 15 august, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local. Persoanele propuse sunt din domenii diferite: profesoara Elena Anusca-Doglan, doctorul…

- Un angajat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara este cercetat penal dupa ce a mers la serviciu desi sotia sa fusese infectata cu SARS-CoV-2, iar ulterior s-a dovedit ca si el era infectat.