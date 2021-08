Stiri pe aceeasi tema

- Cei zece pompieri militari de la ISU Mures, care au participat la stingerea incendiilor din Grecia au ajuns acasa, insa pe drum au intervenit la un accident cu victime, produs la intrare in Targu Mures, se arata intr-un comunicat al instituției. „Dupa un drum lung si obositor, inainte sa fie primiti…

- Pompierii romani de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, care au luat parte la misiunea de limitare si lichidare a incendiilor de padure din Grecia, in timp ce se intorceau acasa au intervenit la un accident rutier cu victime, produs la intrare in Targu Mures. „Dupa…

- Pompierii romani de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, care au luat parte la misiunea de limitare si lichidare a incendiilor de padure din Grecia, in timp ce se intorceau acasa au intervenit la un accident rutier cu victime, produs la intrare in Targu Mures. „Dupa…

- Cei zece pompieri militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, care au luat parte la misiunea de limitare si lichidare a incendiilor de padure din Grecia, in timp ce se intorceau acasa au intervenit la un accident rutier cu victime, produs la intrare in Targu…

- Accident rutier in judetul Constanta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre un autoturism si un microbuz, in zona Tariverde, acolo unde se intersecteaza DN 22 cu DJ…

- Accident rutier la intrare in lcalitatea Harsova, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre un autocar si un autoturism, la intrare…

- O motoclicleta a fost implicata intr un accident rutier, la intrare in localitatea 2 Mai, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident…

- Accident rutier la iesire din localitatea Tuzla, spre Costinesti. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, pe DN39, la iesire din localitatea…