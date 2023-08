Munca la stat, periculoasă. Lista angajaţilor care primesc sporuri uriaşe, chiar şi pentru hemoroizi Conform antena3.ro, in cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiara directorul incaseaza 10.000 de lei. Seful de serviciu ia in mana aproape 14.000 de lei, la fel si un consilier superior. In total, aceasta Direcție are 44 de angajați care iau lunar salarii in valoare de 75.000 de euro. Mai mult, munca la Ministerul de Finanțe are si un “grad major” de periculozitate, drept pentru care angajatii primesc pe langa salariu si sporuri. De exemplu, un manager public superior grad V primește un spor pentru conditii de munca de 4,088 de lei. De asemenea, un consilier pentru afaceri europene,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

