- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a scazut, in Bistrița-Nasaud, in schimb a crescut cel al persoanelor care au intrat in carantina, conform ultimelor masuri impus de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in acest moment,…

- Romanii care mint cu privire la zonele din care vin in țara, ascunzand ca au ajuns aici din zone in care exista epidemii de coronavirus, risca inchisoare. Ministerul Afacerilor Interne prezinta modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania, precizand ca furnizarea de date eronate…

- Pe teritoriul Romaniei sunt 52 de persoane in carantina institutionalizata, pentru care se efectueaza verificari ca sa se depisteze daca au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflandu-se in izolare la domiciliu si sub...

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters. 'Voi sta acasa. Nu am niciun fel de simptome.…

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania – o femeie de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID – 19 dupa ce s-a intors din Italia. „A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare […] Citește…

- Tanarul din Gorj, infectat cu coronavirus și declarat vindecat de medici, nu va fi externat luni din spital. Duminica, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei acestuia sunt in izolare. „Este negativ, urmeaza sa fie externat, dar tocmai asta…

- Romania se afla intre tarile cu cele mai mici procente ale angajatilor care lucreaza de acasa, doar 0,4% dintre salariati avand aceasta optiune in 2018, potrivit Eurostat. Doar bulgarii stau mai prost ca noi, cu un procent de 0,3%.