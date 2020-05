Movilă (PMP): Nu am cerut niciodată anularea Bacalaureatului;…

Deputatul PMP Petru Movila, care a depus un proiect la Parlament prin care propune ca Evaluarea Nationala si Bacalaureatul sa fie inlocuite cu mediile din gimnaziu si liceu sau cu mediile obtinute in timpul anului la materiile de examen, afirma ca initiativa sa nu presupune anularea examenelor, ci doar a oferit o alternativa Ministerului Educatiei.



"Nu am cerut niciodata anularea Bacalaureatului, ci, impreuna cu Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si asociatiile de parinti, am oferit o alternativa…