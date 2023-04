Stiri pe aceeasi tema

- Motorina a ajuns sa coste mai putin decat benzina, atat in ceea ce priveste sortimentul standard, cat si pentru varianta superioara. De altfel, luna aceasta, motorina s-a ieftinit cu peste 30 de bani. In unele benzinarii din Bucuresti, motorina standard e acum mai ieftina decat benzina. La fel si motorina…

- Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a ieftinit azi semnificativ motorina, astfel ca, dupa mulți ani, benzina și motorina se vand la același preț, potrivit Economica. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de Economica in acest an, afișeaza pe data de 29…

- Benzina s-a ieftinit miercuri cu 0,005 lei pe litru la statiile Socar, cu 0,002 lei pe litru la statiile Rompetrol si Mol si cu 0,001 lei pe litru la statiile Lukoil. Motorina s-a ieftinit cu pana la 0,005 lei pe litru la statiile Rompetrol si Socar, cu 0,004 lei pe litru la Mol si cu 0,002 lei pe litru…

- Inceputul de saptamana a adus scumpiri la benzina, cu 0,005 lei/l la statiile Rompetrol si Mol, cu 0,004 lei/l la statiile Petrom, OMV si Lukoil, iar motorina s-a ieftinit cu 0,004 lei/l la statiile Petrom, Rompetrol, OMV, Mol si Lukoil.Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi…

- Benzina și motorina s-au ieftinit de azi, la stațiile de carburanți din zona Turzii. Diferența este de cațiva bani pe litru. Cea mai ieftina benzina este la Petrom Campia Turzii (drumul spre Viișoara) și stațiile Lukoil din Turda și Campia Turzii, unde 1 litru de benzina se vinde cu 6.56 lei. Comparativ…

- Vin primele vesti economice optimiste. Inflatia a scazut in prima luna a acestui an mai mult decat se asteptau analistii si a ajuns in jurul valorii de 15%. In mare parte, s-a intamplat asta pe fondul ieftinirii energiei electrice. Dar preturile deocamdata tot mari sunt.In aceasta brutarie artizanala,…

- Prețul carburanților in Romania, in 8 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.47 lei/l și 7.61 lei/l. Pretul unui litru de motorina este mai redus azi cu pana la 12 bani in comparatie cu ziua precedenta, dar depinde de statia peco si judetul…

- Cresterile nu vor fi la fel de abrupte ca in 2022, dar ”avem ceva de recuperat pe parcursul intregului an”, a spus Schneider, citat de publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung, intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat integral duminica. In primele noua luni ale anului 2022, cel mai mare grup alimentar…