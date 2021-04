Stiri pe aceeasi tema

- Adolescent in stop cardiorespirator la Arieșeni: A fost chemat un elicopter SMURD Adolescent in stop cardiorespirator la Arieșeni: A fost chemat un elicopter SMURD Echipajul SMURD aparținand Stației de Pompieri Campeni intervine in localitatea Arieșeni pentru acordarea primului ajutor medical unui tanar…

- Doi scafandri disparuți la Eforie Nord au fost gasiți și se afla in stare extrem de grava. Ei supravegheau lucrarile de nisipare a plajei, la aproximativ 500 m in larg. Cei doi scafandri, angajații unei firme private specializata in cercetare și inginerie marina, au disparut in apa in dreptul Hotelului…

- Un tanar de 26 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost acrosata de un autoturism. Din primele date, se pare ca de vina ar fi soferul autoturismului, un barbat de 49 de ani.

- Sceptica cand vine vorba de spital, Viorica Avasilcai a preferat sa ramana acasa. La un moment dat a observat schimbari privind starea sa de sanatate. Fiica ei a fost cea care a convins-o sa mearga la unitatea medicala. Diagnosticul pus a fost negru pe alb: acromegalie și gigantism."M-am hotarat pentru…

- Accidentul s-a produs pe drumul național Pitesti - Dragașani, in apropiere de comuna Poiana Lacului. Soferita de 30 de ani, aflata in masina cu doi minori de 15 și respectiv 16 ani, nu a ținut cont de poleiul depus pe carosabil și a intrat cu viteza intr-o curba.Mașina a derapat și s-a izbit de un autoturism…

- Doua fete, de șase, respectiv 21 de ani, au murit in urmp cu scurt timp, dupa ce au fost izbite violent, in timp ce se aflaupe trotuar, de o șoferița neatenta. Femeia a scapat autoturismul de sub control, intrand in plin in gardul unei case din cartierul bucureștean Andronache.

- O șoferița neatenta a accidentat grav doi polițisti din Galați care dirijau circulația. Aceștia se aflau la ieșirea din oraș, pe drumul național spre Tecuci, care se surpase in cursul nopții, și deviau circulația pe rute ocolitoare, anunta tvr . Cei doi polițiști, in varsta de 21 de ani, au ajuns la…

- Eveniment Doua persoane ranite grav intr-un accident produs la ieșire din Alexandria spre Furculești/ A fost solicitat un elicopter SMURD ianuarie 28, 2021 15:10 Un accident rutier grav, in care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN 52, la iesire din Alexandria spre…