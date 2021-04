Motociclist accidentat langa de „Ciuperca” din Zalau

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dupa masa pompierii zalauani au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un apartament dintr-un imobil situat pe bulevardul Mihai Viteazul (bloc Horea) din municipiul Zalau. In urma incendiului imobilul a fost inundat cu fum, iar locatarii au fost evacuati (aproximativ 35 de persoane).Incendiul…

- Accident grav in Gilau, in dreptul reprezentanței MAN. Accidentul din Gilau s-a produs in jurul orei 17.30.O basculanta a intrat pe drumul național din Gilau și a lovit un autoturism. Utilajul de mare tonaj s-a urcat practic peste autoturism, zdobindu-l, dupa cum se piate vedea din imagini. Poliția…

- Doua persoane din Bistrița-Nasaud a ajuns luni la spital, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 17 C, in localitatea Cepari. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit la un accident rutier in localitatea Cepari, pe Drumul Național 17C. La locul evenimentului…

- Traficul a fost restrictionat pe DN2 E85, in apropiere de satul Potarnichesti, din cauza unui accident de circulatie. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre un camion de mare tonaj si un autoturism.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca fiecare persoana vaccinata cu cele doua doze isi va putea descarca adeverinta de vaccinare in format electronic din Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Gheorghita a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Incendiul izbucnit duminica in comuna Coroiesti a izbucnit de la o lumanare uitata aprinsa langa o persoana decedata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, anunța AGERPRES. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, la sosirea echipajelor…

- Garda Nusfalau a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier pe DN 19B intre loc Ip și Port, in care au fost implicati 2 biciclisti loviti de un autoturism. Persoanele au fost ranite, dar conștiente. Echipajul Smurd Nusfalau a preluat persoanele si le-au transportat la UPU Smurd Zalau. – cpt.…