De la o ediție la alta, chefii au parte de surprize din ce in ce mai mari cand afla identitatea concurenților care incearca sa-i impresioneze cu preparatele lor. In ediția din aceasta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, Jador le-a gatit juraților ciorba de fasole, iar mama lui i-a fost de mare ajutor. Ce amai mare surpriza a venit, insa, in momentul jurizarii, cand cea care i-a dat viața artistului a dezvaluit ca nu-i asculta muzica.