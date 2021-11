Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș a aprobat in 5 octombrie trecute un acord de parteneriat cu Primaria Borșa in vederea realizarii unei piețe tradiționale in orașul maramureșean. ”Continuam parteneriatele pentru realizarea de piețe tradiționale in județul Maramureș. In acest sens, in ședința Consiliului…

- Astazi, Vitalie Lemne, candidatul la funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a fost prezentat membrilor Comisiei economie, buget și finanțe. La propunerea Comisiei, candidatura lui Vitalie Lemne va fi transmisa pentru aprobare de…

- VIDEO: Ce poți sa faci ca student la Alba Iulia. Motive pentru a te inscrie in Liga Studenților: Suntem ca o mare familie Noul an universitar a inceput luni, 4 octombrie, la Alba Iulia și in toata țara. Dupa aproape un an și jumatate de cursuri in format on line, studenții s-au reintalnit fizic. Piața…

- Dupa un 2020 plin de provocari si un 2021 al adaptarilor, una dintre vedetele e-commerce-ului mondial, segmentul home & deco, nu da semne de incetinire - ba din contra.Am stat de vorba despre acest fenomen cu Michael Zelinka, CEO Biano Romania si fondator al retelei Biano, marketplace-uri…

- LEGEA a intrat in vigoare: Amenzi intre 20.000 și 40.000 de lei pentru cei ce nu respecta aceste reguli LEGEA a intrat in vigoare: Amenzi intre 20.000 și 40.000 de lei pentru cei ce nu respecta aceste reguli Vor fi aplicate sancțiuni importante pentru cine incalca, incepand de miercuri, 29 septembrie,…

- Daca te-ai hotarat sa iți extinzi portofoliul de investiții și te gandești sa intri pe piața bursiera, acum a venit momentul sa descoperi mai multe lucruri despre beneficiile pe care le poți obține, dar și despre riscurile la care te expui. Cu un plan bine pus la punct, cu pași calculați și cu puțin…

- Recomandare ANRE pentru consumatorii de energie electrica Foto: Arhiva. ANRE recomanda consumatorilor de electricitate, care beneficiaza în prezent de prețuri de serviciu universal, sa semneze în noiembrie sau în decembrie noul contract. Vicepreședintele autoritații,…

- Poziția de lider a Moldindconbank pe piața cardurilor bancare din Republica Moldova a fost confirmata, repetat, de catre compania globala de plați Mastercard Worldwide. Banca a fost distinsa cu titlul ”Market Leader 2021”. Trofeul a fost oferit in cadrul forumului anual Mastercard Day organizat in data…