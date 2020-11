Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de o luna de la alegerile locale, Primaria Municipiului Bucuresti nu are inca viceprimari. Procesul de votarea a viceprimarilor ar fi boicotat de PNL. Ziare.com va prezinta o analiza referitoare la felul in care s-au desfasurat etapele investirii alesilor locali votati pentru Primaria Capitalei.…

- ​Primarul ales al Capitalei a reacționat pe Facebook dupa ce Curtea de Apel i-a validat definitiv mandatul, el spunând ca în aceasta saptamâna își va putea prelua oficial funcția.Nicușor Dan a fost validat de instanța la Primaria Capitalei, la o luna de la alegerile localeMesajul…

- Nicusor Dan a declarat ca judecatorii Curtii de Apel urmeaza sa decida luni, la ora 12.00, in privinta celor 52 de apeluri formulate impotriva validarii mandatului sau si este convins ca rezultatul va fi cel normal, pentru ca nu exista probe in acele contestatii, iar joi sau vineri cel tarziu va fi…

- Conferinta de presa sustinuta de Nicusor Dan in fata Primariei Capitalei este programata sa inceapa la ora 10. Primarul general ales, Nicusor Dan, nu si-a preluat mandatul la Primaria Capitalei la aproape o luna de la alegerile locale. Nicusor Dan acuza PSD ca face jocuri prin care intarzie…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Social-democrații au transmis, joi, pe pagina de Facebook a formațiunii, ca propun o campanie 'Fara penibili in funcții publice'.„DNA il ancheteaza pe Nicușor Dan pentru ajutorul dat unui interlop in lupta cu instituțiile statului. Susținand la Primaria Capitalei un asemenea personaj toxic,…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei sustine ca nu a vazut imaginile si nu poate confirma ce este acolo. Nicusor Dan sustine ca s-a intalnit cu Catalin Grigore, un dezvoltator imobiliar din zona de sud a Bucurestiului, la initiativa acestuia. Citeste si: Nicusor Dan, legaturi stranse…