Moscova vrea explicații de la Ambasada SUA dupa ce sambata s-au inregistrat cele mai ample proteste din ultimii ani, in intreaga Federație Rusa. Sambata aceasta in Rusia au ieșit in strada masiv demonstranți, din solidaritate cu opozantul Aleksei Navalnii, care a fost arestat duminica trecuta. Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau a „itinerariilor” manifestatiilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pentru aceasta pe diplomatii americani, potrivit AFP. „Despre ce este vorba, despre a-i influenta sau a le…