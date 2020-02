Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a declarat -duminica- ca i-a cerut omologului sau rus Serghei Lavrov cu o zi in urma ca regimul sirian sa inceteze atacurile asupra ultimului bastion rebel in regiune Idlib, potrivit AFP si Reuters preluate de agerpres. "Atacurile asupra Idlib…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski continua sa spere ca un summit consacrat solutionarii conflictului din estul Ucrainei va avea loc in luna aprilie la Berlin, transmite sambata DPA. Odata cu reluarea intalnirilor la nivel inalt intre Ucraina si Rusia sub…

- Frank-Walter Steinmeier, presedintele Germaniei, a pledat, in discursul rostit la inceperea Conferintei de Securitate de la Munchen, pentru intensificarea cooperarii Uniunii Europene cu Rusia, criticand abordarea unilaterala a Administratiei Donald Trump."Avem nevoie, printre altele, de relatii…

- Kievul a cerut Iranului sa predea cutiile negre ale avionului de linie ucrainean, doborat langa Teheran in urma cu o saptamana, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, informeaza AFP. Parchetul General si Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au trimis o cerere oficiala in acest sens autoritatilor…

- Kievul si separatistii prorusi din estul Ucrainei au efectuat un schimb de aproximativ 200 de detinuti, o operatiune contestata, care marcheaza insa o dezescaldare cu Moscova in Razboiul din Ucraina, ultimul activ in continuare in Europa, relateaza AFP.

- ​​O rusoaica a fost arestata în Crimeea fiind acuzata de spionaj pentru Ucraina, a declarat pentru agentia Tass purtatorul de cuvânt al tribunalului din Sevastopol. „Ea va sta în arest doua luni”, a precizat el. Anterior Serviciul Federal de Securitate al…

- Autoritațile din Rusia au început luni returnarea unei parți a navelor ucrainene confiscate în urma cu un an, în contextul negocierilor ce urmeaza a fi purtate de liderii celor doua state la Paris, pe 9 decembrie, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. Autoritațile…