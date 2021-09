Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a fost decisiv pentru victoria reusita de Galatasaray cu Lazio Roma, 1-0, joi seara, la Istanbul, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League. Morutan a trimis centrarea din care s-a deschis scorul, Lazzari deviind balonul, care a fost trimis in plasa de portarul…

- Fotbalistul roman Alexandru Cicaldau a marcat un gol pentru Galatasaray Istanbul, care a terminat la egalitate cu Kasimpasa SK, 2-2, duminica seara, in deplasare, in etapa a treia a campionatului Turciei. Cicaldau a deschis scorul in min. 32, din pasa lui Olimpiu Morutan, care a debutat astfel in tricoul…

- Echipele scotiene Glasgow Rangers si Celtic Glasgow s-au calificat, joi, in grupele Europa League la fotbal, dupa rezultatele inregistrate joi, in mansa a doua a play-off-ului competitiei. Rangers, cu Ianis Hagi prezent 64 de minute pe teren, a remizat cu echipa armeana Alaskert, care a jucat mai bine…

- Olimpiu Morutan, 22 de ani, a fost transferat de FCSB la Galatasaray Istanbul. Suma finala de transfer va ajunge la 5,7 milioane de euro, potrivit declarației facute de Gigi Becali pentru Fanatik.„L-am vandut pe Morutan la Galatasaray. Suma este de 5,7 milioane de euro. 4,2 milioane de euro vor plati…

- Aventura CFR-ului în Champions League s-a încheiat în turul trei preliminar, faza a competiției unde campioana României a fost întrecuta de Young Boys Berna (4-2 la general). Chestionat pe marginea dublei cu elvețienii, Dan Petrescu (fost antrenor mai multe sezoane în…