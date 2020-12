Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 noiembrie (Sfantul Andrei) si marți, 1 Decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) 2020, casieriile SC VITAL SA din toate localitațile in care opereaza, respectiv Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta Mare vor fi inchise,…

- Azi-noapte, in intervalul orar 23,00 – 05,00, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, impreuna cu politisti locali, au actionat pentru verificarea respectarii prevederilor H.G. nr. 935/2020, privind restrictiile de circulatie instituite dupa ora 23,00.

- Mai multe surse medicale au aratat ca in weekend, in Baia Mare, pana in seara zilei de duminica, la Spitalul Suport (TBC) a fost mai multe decese. Aceste informații sunt binecunoscute de catre o parte din autoritațile locale, dar și jurnaliști, tocmai de aceea șocul a fost cu atat mai mare duminica…

- Mai multe surse medicale au aratat ca in weekend, in Baia Mare, pana in seara zilei de duminica, la Spitalul Suport (TBC) a fost mai multe decese. Aceste informații sunt binecunoscute de catre o parte din autoritațile locale, dar și jurnaliști, tocmai de aceea șocul a fost cu atat mai mare duminica…

- In acest week-end politistii rutieri maramureseni au organizat si executat mai multe acțiuni pentru depistarea conducatorilor auto care conduc vehicule fiind sub influența bauturilor alcoolice si pentru asigurarea unui climat de siguranta pe drumurile publice din judet. Astfel, pe parcursul a doua zile,…

- Sambata seara patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in colaborare cu lucratori de poliție din cadrul Poliției Municipiului Radauți au identificat pe raza comunei Putna, sat Gura Putnei, un eveniment organizat, respectiv o cumatrie, la sala unei societați comerciale.…

- Miercuri, 23 septembrie, politistii din Ulmeni si cei din Dragomirești impreuna cu politisti din cadrul Postului de Politie Bogdan Voda, au desfasurat actiuni pe linia rutiera-viteza, precum si pe linia combaterii consumului de alcool la volan. In cadrul actiunilor desfasurate politistii au verificat…

- In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, au identificat un barbat, din Chelinta, banuit de comiterea mai multor furturi. Investigatiile efectuate au relevat faptul ca barbatul ar fi sustras mai multe biciclete…