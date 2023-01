Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei au trecut in ultimii ani prin numeroase impasuri legate de relația lor. Pe cei doi ii leaga o poveste de amor de ani buni, insa aceasta nu a fost lipsita de momente critice. Pentru a le face fața, Oana și partenerul ei de viața au plecat intr-o calatorie romantica in Napoli.…

- Dupa divorțul de George Burcea, Andreea Balan a avut o relație de aproximativ un an cu Tiberiu, fratele Soniei Argint. Cei doi au fost foarte discreți cu povestea lor de dragoste și au preferat sa nu se afișeze impreuna foarte des. Sonia Argint are o relație extraordinar de buna cu fratele ei, Tiberiu,…

- Andreea Balan a fost invitata la podcastul lui Radu Țibulca, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața sa, dar și obstacolele prin care a trecut de-a lungul timpului. Ce spune despre Keo, dar și despre o noua relație. Andreea Balan s-a confruntat de-a lungul timupului cu multe probleme, insa…

- Dupa divorțul de George Burcea, Andreea Balan a mai incercat sa iși refaca viața, insa relația ei cu Tiberiu Argint nu a mers așa cum și-a imaginat. Artista crede in continuare in iubire și nu se teme sa se indragosteasca din nou. Cand vine vorba despre viața sa amoroasa, Andreea Balan este destul de…

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a postat pe contul de socializare mesaje care a starnit numeroae reacții din partea celor care o urmaresc. Vedeta a recunosut ca trece printr-o perioada grea, fara a da insa, prea multe detalii. Intrebata daca a avut vreodata atacuri de panica, Oana Zavoranu a…

- carmen Grebenișan a impartașit comunitații sale de pe TiKTok o intamplare care a avut loc in urma cu mai mulți ani, dar care a contat in dezvoltarea personala a influenceriței. Daca in acea perioada nu se considera o persoana norocoasa, lucrurile s-au schimbat complet, dupa ce a cumparat o punga de…

- Ella Maya, fiica cea mare a Andreei Balan și a lui George Burcea, a implinit astazi 6 ani, iar cu aceasta ocazie, mama ei și bunicul, Sandel Balan, i-au transmis mesaje emoționante. Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoținant cu ocazia zilei de naștere a micuței Ella. Andreea Balan…

