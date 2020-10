Momentul în care un urs se plimbă nestingherit pe străzile din Magadan (VIDEO) Un urs, care se plimba nestingherit prin Magadan, a bagat frica in localnici. Animalul, de dimensiuni mari, a fost vazut in mai multe locații din orașul rusesc. O camera de supraveghere a prins momentul, cind ursul a intrat in fuga pe teritoriul unei firme de transport și s-a repezit spre barbații care se aflau acolo, transmite publika.md. Din fericire, acestia au reușit sa se ascunda. Iar un barb Citeste articolul mai departe pe noi.md…

