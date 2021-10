Moldovenii, obligați să poarte un act de identitate Toți cetațenii, cu excepția minorilor, sint obligați, pe tot parcursul perioadei de stare de urgența in sanatate publica, sa dețina un act de identitate, o copie sau o fotocopie in format digital a documentului in timpul aflarii in toate spațiile publice inchise și deschise, inclusiv in transportul public. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Am o intrebare simpla pentru lideri și specialiști care tac malc. Mor 300 de oameni pe zi și nimeni nu se gandește sa oblige sistemul privat sa preia din presiunea imensa care apasa pe sistemul public de sanatate, chiar in halul asta suntem? Mai intai sa remarcam ca e un concurs zdravan de cinism in…

- Un proiect de lege publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații prevede ca angajații din sistemul sanitar trebuie sa aiba certificatul verde COVID-19 care atesta vaccinarea, trecerea recenta prin boala sau testarea.

- Cei care refuza vaccinarea impotriva COVID-19 ar putea fi obligati sa isi plateasca spitalizarea, a anuntat consilierul pentru Sanatate al regiunii Lazio, Alessio D’Amato. “Acesti oameni, care refuza vaccinarea si pun in pericol libertatea altora, ar trebui sa fie complet responsabili de alegerile lor,…

- Sorin Cimpeanu a anuntat cum decurge pregatirea pentru noul an scolar. MInistrul Educatiei spune ca elevii vor trebui sa poarte masti de protectie in interiorul scolii, dar si in exteriorul acesteia la festivitatea de deschidere. Mastile vor fi asigurate de unitatile scolare. Acesta a mai subliniat…

- Spania se pregatește pentru noi creșteri ale numarului de infectari cu COVID, in contextul inceperii anului școlar. Ministrul educației a cerut populației "sa nu se lase garda jos" in fața pandemiei și a anunțat masurile in vigoare care vor marca incepere

- Ministrul Educației, Ioana Mihaila a anunțat ca maștile textile vor fi interzise in in școli incepand din aceasta toamna. Elevii vor fi obligați sa poarte maști la școala, insa acestea trebuie sa fie medicinale. Și anul acesta elevii vor fi obligați sa poarte masca la școala, a anunțat ministrul Sanatații…

- Iulian Bulai, deputat USR de Neamt, a comentat pe tema noilor carti de identitate, care au starnit controversa privind inlocuirea cuvantului „sex“ cu „gen“. In acelasi context, Bulai considera ca moldovenii sunt discriminati.

- Amazon.com a impus tuturor angajatilor din Statele Unite sa poarte o masca la locul de munca, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, deoarece varianta Delta, extrem de infectioasa, a Covid-19, se extinde in tara, transmite Reuters. Companiile din Statele Unite si-au intarit apararea impotriva…