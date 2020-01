Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Susanu, comisarul șef al C.R.P.C. Brașov, a declarat intr-o conferința ca solicitat Primariei Brașov, cea care elibereaza atutorizațiile taxi, sa ia in calcul testarea psihologica anuala a taximetriștilor din municipiu. Susanu a mai spus ca dorește ca autoritațile sa nu mai elibereze atestate…

- Presedintele PSD Braila, Ion Rotaru, spune ca peste o suta de fosti membri ai PRO Romania si-au depus documentele pentru a intra in PSD, adeziunile lor fiind acceptate. Anunțul vine in ziua in care s-a acceptat și reinscrierea in PSD a europarlamentarului Mihai Tudose."Noi am luat o decizie…

- Președintele organizaței județene al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, dezvaluie intr-o postare pe facebook ce se ascunde de fapt in spatele intenției liberalilor de a organiza alegeri parlamentare anticipate: cel de al III-lea mandat al lui Klaus Iohannis. Iata raționamentul politicianului…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a precizat astazi ca, pana la 1 martie 2020, liberalii doresc sa aiba stabiliti candidatii la functiile de primari in toate localitatile tarii. Ludovic Orban a mai spus ca, din 15 martie, PNL doreste inceperea campaniilor de strangere de semnaturi pentru sustinerea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național.Citește…

- PSD Braila a decis, in sedinta de sambata, sa-i invite oficial sa se intoarca in partid pe foștii membri care au plecat la Pro Romania. Printre aceștia se numara și fostul premier, Mihai Tudose.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat joi fortele kurde ca au ucis 11 combatanti sirieni sustinuti de Ankara, incalcand acordurile de creare a unei „zone de securitate” in nord-estul Siriei, transmite AFP.

- Ca urmare a unor sesizari facute de cetateni comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Brasov au desfașurat o acțiune de control la autogara Codreanu de langa Gara Brașov unde au constatat ca cele spuse de reclamanți se confirma. O cursa catre Focșani a fost anulata…