Moastele Sfantului Dimitrie cel Nou au fost purtate in procesiune pe strazile Bucurestiului pentru incetarea epidemiei de coronavirus

- Duminica, 05 aprilie 2020, dupa oficierea Sfintei Liturghii, moaștele Sfantului Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhala și purtate in procesiune pe strazile Capitalei. Procesiunea restransa, formata din 3 autovehicule, a fost condusa de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Cristian Tudor Popescu reactioneaza furios dupa ce a vazut militari cu „automatul la gat” pe strazile Bucurestiului. „Blindate pe strazi si soldati cu automatul de gat, ca sa ce? Ca sa impuste coronavirusii care invadeaza cadrele medicale si spitalele lipsite de aparare,…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost din nou surprins in timp ce iși dirija oile pe strazile din Pipera. Gigi Becali are o adevarata ferma urbana in nordul Bucureștiului. Patronul vicecampioanei a important o specie de oi din Spania, una recunoscuta pentru randamentul superior la lapte, și…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a comunicat faptul ca Primaria Bucuresti a implementat o adresa de email unde cetatenii pot anunta daca pot fi de ajutor in cazul epidemiei de coronavirus, adresa fiind [email protected]

- Bilantul epidemiei a ajuns in aceasta noapte la peste 71.000 de cazuri confirmate si peste 1.770 de decese. Autoritatile din provincia chineza Hubei au anuntat duminica o suta de noi decese cauzate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul deceselor inregistrate oficial se ridica acum…