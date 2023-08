Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Tonița, directorul Sucursalei CEC Bank Vasluia mumrit ieri seara in urma unui accident casnic. Acesta a vrut sa instaleze niște panouri solare pe casa sa din Barlad, in jurul orei 21.45, moment in care tocmai se oprise ploaia in zona.Autoritațile medicale ajunse la fața locului au incercat sa-l…

- Adrian Tonița, directorul Sucursalei CEC Bank Vasluia mumrit ieri seara in urma unui accident casnic. Acesta a vrut sa instaleze niște panouri solare pe casa sa din Barlad, in jurul orei 21.45, moment in care tocmai se oprise ploaia in zona.Autoritațile medicale ajunse la fața locului au incercat sa-l…

- Un apel la 112 dat sambata seara i-a mobilizat pe salvamontiștii din Borșa și un echipaj SMURD, dupa ce acestora li s-a spus ca un turist a cazut pe o poteca și și-a fracturat un picior. Salvatorii au urcat in varf de munte, dar acolo au gasit un barbat nevatamat, dar rupt de beat, care abia se putea…

- ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea 6 fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital si…

- ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea 6 fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital si…

- O crima care cutremura Polonia a adus in atenție reintroducerea pedepsei cu moartea. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, este cel care a cerut pedeapsa capitala, intr-un mesaj postat pe Facebook, dupa moartea brutala a unui baiat de numai 8 ani. „Ce lume este aceasta in care mergi la inchisoare…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut pedeapsa cu moartea pentru crimele comise intr-un mod extrem de brutal, dupa moartea unui baiat din cauza unui abuz grav, relateaza Agerpres conform DPA. „Ce lume este aceasta in care mergi la inchisoare pentru o perioada mai scurta daca torturezi un copil…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut pedeapsa cu moartea pentru crimele comise intr-un mod extrem de brutal, dupa moartea unui baiat din cauza unui abuz grav, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro."Ce lume este aceasta in care mergi la inchisoare pentru o perioada mai scurta daca torturezi un…