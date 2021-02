Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar Boeing 767 a transportat marti in Italia trupurile neinsufletite a doi italieni - ambasadorul Luca Attanasio si bodyguardul sau, Vittorio Iaccovacci - ucisi luni in Republica Democratica Congo, relateaza AFP. Cursa aeriana a pornit la ora locala 16.20 (14.20 GMT) de pe…

- Ambasadorul italian Luca Attanasio, ucis intr-o ambuscada asupra unui convoi ONU in orasul Gomo din Republica Democrata Congo, in varsta de 43 de ani, era unul dintre cei mai tineri diplomati italieni, informeaza presa din Italia. Attanasio se afla in Congo din 2017, unde se ocupa de mai multe proiecte…

- Ministerul de Interne din Republica Democrata Congo (RD Congo) i-a acuzat luni pe rebelii hutu rwandezi din FDLR (Fortele democratice de eliberare a Rwandei) ca se afla la originea atacului soldat cu moartea ambasadorului Italiei la Kinshasa si a altor doua persoane in estul RD Congo, transmite AFP.…

- Ambasadorul Italiei in Republica Democrata Congo a murit intr-un atac asupra unui convoi al ONU, in estul regiunii. Ambasadorul italian Luca Attanasio a fost ucis Convoiul a fost atacat in timpul unei tentative de rapire de catre atacatori in apropierea orașului Kanyamahoro, la cațiva kilometri nord…

- Ambasadorul Italiei in Republica Democratica Congo, Luca Attanasio, a fost ucis luni prin impuscare, intr-un atac armat care a vizat un convoi al Programului Alimentar Mondial (PAM). Ambasadorul a murit din cauza ranilor. In atac si-a mai pierdut viata si un carabinier italian, scrie agentia ansa.it…

- Italia a revocat definitiv autorizatiile pentru exportul de rachete si bombe spre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU), doua tari puternic implicate in conflictul din Yemen, dupa ce aceste autorizatii au fost suspendate timp de 18 luni, informeaza vineri AFP. "Va anunt ca executivul a revocat…

- Fortele de ordine au tras miercuri seara cu gaze lacrimogene ca raspuns la tirurile cu pietre ale manifestantilor care protestau la Tirana fata de moartea unui tanar ucis de politie in timpul masurilor de restrictie antivirus, a constatat o jurnalista a agentiei France Presse. Citește și: Rareș…