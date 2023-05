Aproximativ 1,7 milioane de oameni au participat duminica, 7 mai 2023, la mitingul „Istanbulul Mare” din parcul Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk. Protestul a fost organizat cu o saptamana inainte de alegerile din Turcia. Pe 14 mai au loc alegerile prezidențiale din Turcia. Principalul rival al lui Erdogan este Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican al Poporului. „M-am nascut la Istanbul, am crescut la Istanbul. Am fost primar la Istanbul. Am devenit presedinte. Am parcurs impreuna aceste etape. Daca Istanbul spune ‘Da’, se rezolva aceasta treaba. Daca Istanbul spune: ‘Ii vom…