- Astazi, Mitica Popescu a fost condus pe ultimul drum in cadrul unei ceremonii emoționante. Familie, prieteni, oameni simple care nu au avut ocazia sa il cunoasca, dar l-au apreciat, au venit la Cimitirul Bellu, pentru a-și lua ramas-bun de la unul dintre cei mai mari actori.

- Actorul Mitica Popescu a fost inmormantat cu onoruri militare, vineri, la Cimitirul Bellu din Capitala. Indragitul actor a murit la 86 de ani, pe patul spitalului Elias din Capitala., marți, 3 ianuarie.

- Stingerea din viața a lui Mitica Popescu a lasat un gol imens in inimile membrilor familiei sale, precum și in sufletele colegilor de breasla și fanilor marelui actor. Legenda filmografiei romanești a fost condusa pe ultimul drum, vineri, 6 ianuarie. Cum a fost inmormantat Mitica Popescu la Cimitirul…

- Zi grea pentru cei care l-au indragit și respectat pe omul și actorul Mitica Popescu, plecat din lumea celor vii la varsta de 86 de ani. Artistul va fi adus pentru ultima oara la Teatrul Mic din Capitala. Sicriul cu trupul neinsuflețit al actorului Mitica Popescu va fi depus joi, 5 ianuarie, in foaierul…

- Lumea filmului romanesc este in doliu dupa moartea lui Mitica Popescu. Multa lume știe ca marele actor a stat singur și nici nu mai voia sa auda de casatorie dupa decesul soției lui. Cine a fost Leopoldina Balanuța, femeia in brațele careia se simțea cel mai implinit barbat. Povestea de iubire dintre…

- Mitica Popescu a murit marți, 3 ianuarie, la varsta de 86 de ani. Intr-o declarație facuta in 2021 pentru Playtech , actorul preciza ce pensie primește de la statul roman dupa 53 de ani de munca. Declarația venea in contextul in care se zvonea ca ar primi doar 1.300 de lei, dar actorul a infirmat acest…

- Mitica Popescu, 86 de ani, se afla de duminica, 18 decembrie, la Spitalul de Urgenta Floreasca din București, in secția Cardiologie, scrie publicația Gandul . Medicul Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al unitații medicale, a confirmat ca actorul este internat, „in stare stabila și conștient”. „Și-a…