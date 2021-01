Stiri pe aceeasi tema

- Marie-Guite Dufay, presedinta Departamentului Bourgogne-Franche-Comte, una dintre cele mai importante regiuni viticole din Franta, i-a oferit joi noului presedinte american Joe Biden doua sticle cu vin de Burgundia in speranta de a-l convinge sa ridice suprataxa aplicata vinurilor si bauturilor spirtoase…

- Reprezentanta Taiwanului in SUA a fost invitata oficial la ceremonia de investitura a noului presedinte american Joe Biden, ceea ce Taipeiul a prezentat ca fiind o premiera dupa ce Washingtonul a ales in 1979 sa recunoasca regimul de la Beijing, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Emisara taiwaneza…

- Specialistul in imunologie Anthony Fauci, personalitate extrem de respectata in Statele Unite, numit consilier special pentru maladia COVID-19 de viitorul presedinte american Joe Biden, dupa ce a facut deja parte din grupul de lucru creat de administratia Trump pentru a combate actuala pandemie, s-a…

- Președintele rus Vladimir Putin nu-l va felicita pe președintele ales al SUA, Joe Biden, in ciuda anunțului ca administrația Trump a aprobat procesul formal de tranziție prezidențiala, a anunțat Kremlinul, potrivit Moscow Times.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian ''impartaseste'' afirmatiile presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a denuntat joi ''iresponsabilitatea incredibila'' a lui Donald Trump reprezentata de refuzul acestuia de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie,…

- Sunt cel putin patru proiecete importante pentru Romania antamate in timpul administratiei Trump: de la infrastructura rutiera si energetica pana la miscarile de trupe armate pentru consolidarea Flancului Estiv al NATO. Analistii in politica externa contactati de Adevarul explica in masura va continua…

- Inalți miniștri germani l-au felicitat pe Joe Biden dupa ce marile televiziuni l-au declarat caștigator al alegerilor prezidențiale din SUA, sambata, și și-au exprimat speranța pentru un nou inceput și o imbunatațire a legaturilor transatlantice care au fost serios tensionate de predecesorul sau. Trump…