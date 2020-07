Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Botswana au solicitat de urgenta asistenta locala si internationala pentru a stabili cauza mortii a 162 de elefanti in Delta Okavango (nord) pe parcursul lunii trecute, informeaza DPA marti.

- "Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei si depasirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum si diminuarea datoriilor acestora. Prin aprobarea amnistiei se are in vedere incasarea obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum si obligatiile…

- Noile date ridica la 3.869 numarul total al deceselor cauzate de noul coronavirus in Wuhan si la 4.632 bilantul total al deceselor din China. Guvernul provinciei Hubei, unde este situat Wuhan, a precizat intr-un comunicat ca numarul mortilor a fost revizuit in crestere in urma rapoartelor intarziate…

- Cinci persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova pe parcursul zilei de 14 aprilie. Intr-un caz este vorba despre o femeie de 72 de ani din Tiraspol, care suferea si de boli cronice. In celelalte cazuri este vorba despre: o femeie de 69 de ani, din Glodeni, care suferea de diabet zaharat si hipertensiune…

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Intr-un caz este vorba de un barbat din Cahul, in varsta de 71 de ani, internat in spital pe 2 aprilie. In alt caz este vorba de un barbat de 62 de ani din Glodeni, internat pe 6 aprilie. Bilantul deceselor a urcat la 25.

- Alte doua persoane au murit pe parcursul zilei de luni, 6 aprilie, de COVID-19. Intr-un caz este vorba despre un tanar de 30 de ani, din Chisinau, care mai suferea si de diabet zaharat. Acesta a fost internat la spital deja fiind in stare grava. In alt caz este vorba despre un barbat in varsta de 70…

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, care a decedat la Institutul de Medicina Urgenta, fiind internat in stare grava cu pneumonie bilaterala. De asemenea, barbatul suferea de hipertensiune, diabet zaharat de gradul doi si boala renala…