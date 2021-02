Misiunea în China: OMS se declară exasperată de critici Unul dintre cei mai înalți oficiali ai OMS și-a aratat luni exasperarea fața de cei care critica constant misiunea de experți a agenției trimisa în China pentru a încerca sa descopere originea pandemiei Covid-19, potrivit AFP.



"Este o atitudine responsabila sa spui ca nu vei accepta un raport înainte chiar sa fie scris? Sa spui ca ai informații, dar ca nu le oferi?", a declarat pe un ton enervat, directorul Organizației Mondiale a Sanatații pe Urgențe sanitare, Michael Ryan, la conferința de presa bi-saptamânala a OMS din Geneva.



Ryan a raspuns…

Sursa articol: hotnews.ro

