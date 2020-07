Stiri pe aceeasi tema

- BYA lanseaza cel mai recent single – „Pumpin’ E-Bomb” – o piesa energica cu un sound actual și un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar. Artista a devenit cunoscuta publicului larg acum șase ani, in urma succesul pe care l-a avut pe scena talent show-ului The Voice, in Turcia, unde…

- Vineri, Randi lanseaza ”Femeia care m-a invins”, cu o zi inainte ca artistul sa implineasca 37 de ani. Piesa „Femeia care m-a invins” este compusa integral de Randi, atat versurile, cat și muzica, și este despre acea femeie care „reușește sa-mi ințeleaga esența, nu doar aparența, sa imi dea jos maștile”,…

- ADATA anunta lansarea noii campanii "Build to Create", in care prezinta o gama de produse pentru creatorii de continut. Produsele recomandate includ SSD-uri externe si interne, un HDD extern, module DRAM si carduri de memorie.

- Ford Romania anunta lansarea unei noi campanii de service, ce presupune igienizarea sistemului de aer conditionat al masinilor, contra cost."Campania de service a Ford implica schimbarea filtrului de polen al masinii cu un alt filtru pe baza de carbon activ si curatarea casetei filtrului de…

- „Stuck with U” este prima colaborare dintre Ariana Grande si Justin Bieber si vine intr-un moment sensibil, in sprijinul copiilor celor din sectorul medical, prin folosirea resurselor financiare pentru a oferi burse scolare copiilor acestora. Cei doi artisti au lansat in acelasi timp doua tipuri de…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza noi rute de pe aeroportul londonez Luton catre destinatii de vacanta din Portugalia (din 16 iunie) si Grecia (din iulie), transmite Reuters. In Europa au...