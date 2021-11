Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca a fost deranjat ca i s-au transmis indicatii tactice din tribuna in timpul meciului cu Islanda (0-0) din preliminariile CM 2022 si a precizat ca nu accepta astfel de lucruri nici…

- Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate, scor 0-0, partida sustinuta in compania reprezentativei Islandei. Disputat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, meciul a contat pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Cea mai mare ocazie a gol a Romaniei a venit in minutul…

- Capitanul echipei nationale a Romaniei , Vlad Chiriches, a declarat ca daca va ajunge la baraj, reprezentativa noastra va avea 50% sanse de calificare la Cupa Mondiala din 2022. Romania va juca pe 11 noiembrie cu Islanda (Stadionul Steaua – Bucuresti, 21:45) si pe 14 noiembrie cu Liechtenstein (Stadion…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, pe 11 noiembrie, cu Islanda (Stadionul Steaua - Bucuresti, ora 21.45), si pe 14 noiembrie, cu Liechtenstein (Stadion Rheinpark - Vaduz, ora 19.00), ultimele sale meciuri din Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Tricolorii au nevoie de doua…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, in aceasta luna, ultimele doua partide in Grupa J din preliminariile Campionatului Mondial 2022: Joi, 11 noiembrie: Romania - Islanda, ora 21.45 - stadion „Steaua” (București); Duminica, 14 noiembrie: Liechtenstein - Romania, ora Romaniei 19.00 - stadion „Rheinpark”…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- In conferința de presa susținuta inaintea meciului cu Armenia, Mirel Radoi a declarat ca nationala Romaniei nu ar avea ce sa caute nici macar la un “baraj de Cupa UEFA-Intertoto” daca nu va castiga in ultima etapa a grupelor de calificare la Cupa Mondiala, cu Liechtenstein. “Din trei meciuri practic…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a pastrat doar trei jucatori din echipa care a evoluat contra Islandei pentru meciul cu formatia Liechtensteinului, care are loc duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.…