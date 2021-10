Mircea Hava: E grav c-ajungem să ne bucurăm ca și copiii comunismului pe lângă autocarele de unde se auzea „Gumi-gumi” Sa nu mai facem din greșeala, motiv de lauda! In astfel de vremuri primejdioase e cazul sa te gandești la ce ai facut bine și la ce ai mai putea face sa fie mai bine. Și, daca ai facut ceva bine, e decent sa nu-ți treaca nici prin cap sa-ntorci telefonu spre tine, sa-ți faci un selfie și sa-ncepi sa plesnești din bici pe fb, sa te-aplaude toți. Binele e pentru sinele tau și liniștea sufletului. Ma abțin, inca, sa discut politica. Dar nu ma pot abține cand vad ca unii dintre colegii mei sunt deciși sa creasca și mai mult prapastia, plina de aberații și minciuni, dintre politicieni și romani. Am… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

