- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord este pregatita pentru un posibil al doilea val al pandemiei SARS-CoV-2 si are un plan de sprijin al aliatilor in caz de nevoie, a declarat, marti, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.

- Un oficial german a avertizat ca al doilea val al pandemiei de coronavirus loveste deja tara, in conditiile in care numarul infectarilor zilnice creste, iar institutul guvernamental pentru boli infectioase se declara foarte ingrijorat, relateaza sambata dpa, informeaza Agerpres.Citește și:…

- Statele europene nu trebuie sa coboare garda, intrucat un al doilea val al pandemiei de coronavirus ar putea lovi continentul la sfarșitul verii, riscand sa coincida cu gripa sezoniera – au avertizat unii dintre inalții oficiali ai Uniunii Europene. Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Promovarea…

- Ministrii apararii din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de actiune in cazul unui al doilea val de infectii de COVID-19, in contextul in care alianta militara incearca sa arate cum isi poate aduce contributia in timpul crizei sanitare, relateaza joi agentia DPA, preluata de Agerpres. Cele…

- NATO se pregateste pentru un posibil al doilea val al pandemiei de coronavirus si va crea stocuri de echipamente si material medical, a anuntat marti secretarul sau general, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte de presa prin videoconferinta, in ajunul unei reuniuni a ministrilor apararii din…

