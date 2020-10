Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Cuvioasa Parascheva a fost sarbatorita in acest an la Iași in condiții speciale. Avand in vedere contextul epidemiologic generat de pandemia cu noul coronavirus, Sfanta Liturghie dedicata hramului Catedralei Mitropolitane a fost savarșita, pe un podium special amenajat, de un sobor restrans ...

- Patriarhul Daniel a spus, miercuri, referindu-se la decizia autoritaților de a interzice prezența credincioșilor din afara Iașului la sarbatoarea Sfintei Parascheva, ca este „ceva nemaiintalnit in istorie”. „S-a intamplat ceva nemaiintalnit in istorie. Au fost opriți sa vina la sarbatoarea ei credincioșii…

- Patriarhul Daniel a spus, miercuri, referindu-se la decizia autoritaților de a interzice prezența credincioșilor din afara Iașului la sarbatoarea Sfintei Parascheva, ca este „ceva nemaiintalnit in istorie”. „S-a intamplat ceva nemaiintalnit in istorie. Au fost opriți sa vina la sarbatoarea ei credincioșii…

- Biserica Ortodoxa o cinsteste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale carei moaste se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi.Sfanta Cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea orasului Navodari, fiind cinstita in mod deosebit la biserica din localitate.Ieri, de la ora 17.00, IPS Teodosie,…

- Furtunile si ploile torentiale au facut ravagii in judetele din Moldova. In Iasi sistemul de canalizare a cedat din cauza cantitatilor mari de apa cazute intr+un timp foarte scurt, iar in Vaslui o viitura puternica a maturat zona industriala a orasului. Torentii au inundat Drumul National 2F, care face…

- Mare bucurie duhovniceasca s-a așternut miercuri, in Catedrala Patriahala. Ca in fiecare an, ziua de 30 septembrie a fost dedicata Preafericitului Parinte Daniel. S-au implinit 13 ani de la intronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane. Cu acest prilej, Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe…

- Miercuri, 30 septembrie 2020, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 13 de ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh. Cu acest prilej, de la ora 9.00, se va savarsi Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala, iar la ora 11.00 va fi oficiata slujba de Te Deum, ca multumire plina…

- Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, a primit medalia eparhiala ,,Sfanta Cuvioasa Parascheva”, pentru merite deosebite in fața instituției Bisericii. Distincția i-a fost inmanata de catre Preasfințitul Petru Musteața, Episcop de Ungheni și Nisporeni, in ziua hramului Catedralei episcopale…