Minune mare făcută cadou de coronavirus la Iaşi: poluarea a scăzut şi de 5 ori Nivelul de poluare din aceste zile din Iasi este comparabil cu cel din zilele libere de sarbatori. In ultima saptamana, statiile de monitorizare din oras au inregistrat cote scazute ale principalilor indici care masoara poluarea, fara a fi inregistrate depasiri peste pragul de referinta. La sfarsitul saptamanii trecute, poluarea a fost extrem de redusa fata de o zi normala, cotele fiind foarte scazute in special in zilele de vineri si sambata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

