- Un baiat in varsta de 12 ani, din Plesoi, judetul Dolj, a disparut fara urma. Politia cere ajutorul populatiei. Polițiști din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Breasta au fost sesizați pe 2 mai, ora 14.45, de un barbat, din comuna Plesoi, cu privire la faptul ca fiul sau Iosif Ionut Mares, de 12 ani,…

- La data de 27.04.2023, ora 19.54, polițiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cotești au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie din comuna Slobozia Cioraști, cu privire la faptul ca fiica ei, MAZILU DENISA-ANDREEA, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in cursul zilei și nu a mai…

- ,,Minora a fost depistata, din primele discuții purtate cu aceasta nu a reieșit sa fi fost victima vreunei infracțiuni de la momentul plecarii de la domiciliu.” (IPJ Buzau) O fata, in varsta de 12 ani, din Cislau, este cautata de Poliție, dupa ce astazi, in jurul pranzului, polițiștii din cadrul Secției…

Persoanele care dețin date utile cu privire la minorul in cauza sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgența 112

- In data de 03 aprilie 2023, in jurul orei 04:45, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din Orastie cu privire la faptul ca, in jurul orei 04:30, fiica sa, CORPADE DENISA- MARIA (foto), de 13 ani, a parasit in mod voluntar domiciliul. La momentul plecarii voluntare de acasa,…

- In data de 26 martie 2023, in jurul orei 22:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de un barbat din localitate cu privire la faptul ca fiica sa, Dinca Andreea (foto) in varsta de 17 ani, din Orastie, din a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Barbatul a declarat faptul ca…

- UPDATE – Referitor la fata de 17 ani, data disparuta de familie, potrivit comunicatului primit aseara, aceasta a revenit acasa declarand ca a fost plecata la o prietena nefiind victimizata, informeaza, in aceasta dimineața, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara. …

- La data de 8 februarie 2023, in jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat din municipiul Deva cu privire la faptul ca, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 13:00, soția sa, MUNERAN MARIOARA, in varsta de 61 de ani, din Deva (foto) a plecat la cumparaturi si nu a mai…