- In Arad, politistii cauta o tanara de 25 de ani care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Adelina Bimbo are un metru 70 inaltime, aproximativ 80 de kilograme, parul lung si vopsit in prezent mov, si ochi caprui.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Poliției municipiului Piatra Neamț cauta o minora de 16 ani, care a parasit voluntar domiciliul și nu a mai revenit. “La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o femeie de 38…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, despre disparitia unei femei, de 77 de ani, din municipiul Timișoara. Purza Mariea ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, strada Harniciei, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Pișchia. In data de 05 mai a.c, in intervalul orar 19:30-20:30, OLAR SOFIA MARIANA ar fi plecat ... The post Fata de 15 ani disparuta…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. In data de 23 mai a.c., TRIFOI ANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, judetul…

- In data de 23 mai, Ana-Maria Trifoi, o adolescenta de 15 ani, ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, iar pana in prezent nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au demarat cautarile pentru descoperirea minorei. Aceasta are ca semnalmente:…

