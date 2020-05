Minoră din Reșița, căutată de polițiști. A plecat de-acasă în urmă cu 10 zile! Polițiștii carașeni efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore in varsta de 13 ani care a plecat voluntar de la domiciliul din Reșița, in data de 15 mai 2020. Fata a luat legatura cu familia 5 zile mai tarziu, pe 20 mai și, de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea. „Astazi, 25 mai 2020, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizata de catre bunicul minorei SILAGHI LARISA BEATRICE, de 13 ani, despre faptul ca in data de 15 mai 2020, in jurul orei 09.00, a plecat voluntar de la domiciliu, contactand familia o singura data in data de 20 mai 2020, iar pana in prezent nu s-a mai intors acasa.… Citeste articolul mai departe pe resita.ro…

Sursa articol si foto: resita.ro

