Un minor de 15 ani, din Cugir, a fost dat DISPARUT de familie. Baiatul a fugit din curtea Spitalului Orașenesc Cugir in timp ce se intenționa urcarea sa inambulanța pentru a fi transferat la un alt spital. „Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat din spital și nu a mai revenit. Persoanele care […]